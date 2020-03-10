Трамп встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Темой встречи стала ситуация на энергетических рынках. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Разговор Трампа и сына короля Салмана прошел в понедельник, 9 марта. Политики обратили внимание на состояние энергетики и другие региональные и двусторонние проблемы.
Ранее власти Саудовской Аравии решили увеличить добычу нефти. С апреля она должна достичь десяти миллионов баррелей в сутки.