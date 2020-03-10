Трамп встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Разговор Трампа и сына короля Салмана прошел в понедельник, 9 марта. Политики обратили внимание на состояние энергетики и другие региональные и двусторонние проблемы.

Ранее власти Саудовской Аравии решили увеличить добычу нефти. С апреля она должна достичь десяти миллионов баррелей в сутки.