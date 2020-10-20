Трамп вновь пообещал избирателям вывести войска из Афганистана

Выступая во время предвыборного митинга в Аризоне, президент США Дональд Трамп снова пообещал, что выведет американских военных из Афганистана. Он напомнил, что этот процесс уже начался.

По данным РИА «Новости», уход из Афганистана и завершение военных действий в Ираке стали ключевым тезисом его предвыборных обещаний.

На прошлой неделе Трамп написал в Twitter, что американские военные к Рождеству вернутся из Афганистана домой. Однако его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен открыто не согласен с выводом американских войск из этой страны.

Сейчас в Афганистане силы США сократились с 8,6 до 4,5 тысяч военных. Через восемь месяце после подписания договора с талибами начался поэтапный вывод войск и закрытие баз США в обмен на обещание начать мирные переговоры с афганским правительством. Американцы должны полностью вывести войска спустя 14 месяцев после заключения сделки.

О’Брайен на днях сообщил, что к началу следующего года численность войск США сократится до 2500 человек.

В сентябре стало известно о гибели 16 человек в результате нападения боевиков «Талибана»* на блокпосты служб безопасности Афганистана.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.