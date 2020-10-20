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    20 октября 2020, 04:26

    Трамп вновь пообещал избирателям вывести войска из Афганистана

    Анастасия Кукова

    Выступая во время предвыборного митинга в Аризоне, президент США Дональд Трамп снова пообещал, что выведет американских военных из Афганистана. Он напомнил, что этот процесс уже начался.
    Трамп вновь пообещал избирателям вывести войска из Афганистана

    По данным РИА «Новости», уход из Афганистана и завершение военных действий в Ираке стали ключевым тезисом его предвыборных обещаний.

    На прошлой неделе Трамп написал в Twitter, что американские военные к Рождеству вернутся из Афганистана домой. Однако его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен открыто не согласен с выводом американских войск из этой страны.

    Сейчас в Афганистане силы США сократились с 8,6 до 4,5 тысяч военных. Через восемь месяце после подписания договора с талибами начался поэтапный вывод войск и закрытие баз США в обмен на обещание начать мирные переговоры с афганским правительством. Американцы должны полностью вывести войска спустя 14 месяцев после заключения сделки.

    О’Брайен на днях сообщил, что к началу следующего года численность войск США сократится до 2500 человек.

    В сентябре стало известно о гибели 16 человек в результате нападения боевиков «Талибана»* на блокпосты служб безопасности Афганистана.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.