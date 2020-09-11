СМИ: 16 солдат и полицейских погибли в Афганистане из-за талибов

Бандиты ударили по блокпостам служб безопасности, которые располагаются в районе Хогьяни в провинции Нангархар. Еще несколько человек ранены. Их точное количество не уточняется.

Талибы совершили нападение в преддверии межафганских переговоров, они должны пройти в Дохе 12 сентября. В столице Катара уже находится один из лидеров «Талибана»* Абдул Гани Барадар и другие представители организации.

За последнее время это уже второе нападение талибов на силовиков. Предыдущее произошло 1 сентября в городе Гардез (провинция Пактия). Три человека погибли, пятеро пострадали. Трех бандитов убили во время перестрелки.

Кроме того, 9 сентября в центре Кабула было совершено покушение на вице-президента Афганистана Амрулла Салеха. Бомба разорвалась прямо перед кортежем политика. Представитель вице-президента сообщил, что тот не пострадал. Но, по данным местных СМИ, не обошлось без раненых и погибших. Тогда талибы заявили, что не имеют отношения к произошедшему.

*Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.