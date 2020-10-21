Трамп в шутку назвал Клинтон виновной в техническом сбое на митинге

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Пенсильвании у него неожиданно отключился микрофон. Американский лидер тут же нашел виновного: в шутку он обвинил в случившемся Хиллари Клинтон.

Оборудование на митинге не работало совсем недолго — около минуты. После того как его починили, Трамп не упустил шанс в очередной раз поддеть представителя демократов. Трансляция выступления велась в Twitter предвыборного штаба американского президента.

«Микрофон заработал? Да! Мне интересно, кто это сделал. Не верю, что это был Джо (Байден — примеч. ред.). Кажется, это жуликоватая Хиллари», — посмеялся Трамп.

Соединенные Штаты будут выбирать президента 3 ноября. За пост главы государства борются Дональд Трамп и Джо Байден. Американцам также предстоит избрать треть состава сената, членов Палаты представителей, несколько губернаторов и тысячи депутатов.

Комиссия по президентским дебатам в США запретила Трампу и Байдену перебивать друг друга во время дебатов. Чтобы этого не случилось, во время выступления одного и оппонентов другому отключат микрофон.