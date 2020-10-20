Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга на дебатах
Решение приняла комиссия по президентским дебатам в США, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на распространенное ей заявление. Поводом для этого послужила первая встреча Дональда Трампа и Джо Байдена в эфире.
У кандидатов есть «две минуты непрерывного времени для выступления». Они даются в начале каждого 15-минутного сегмента и делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании согласились с установленным правилом. Для его соблюдения включенным оставят микрофон только одного кандидата — «у кого будет право слова».
Всего сегментов шесть. В начале каждого из них кандидат сможет ответить на заданный вопрос, не опасаясь, что оппонент его перебьет. Микрофоны обеим кандидатам включат одновременно при открытой дискуссии.
Комиссия пришла к выводу о необходимости подобных мер после первых президентских дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. СМИ подсчитали, что Трамп перебил оппонента более 70 раз.