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    20 октября 2020, 06:25

    Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга на дебатах

    Александра Ломейко

    Следующие дебаты кандидатов на пост президента США пройдут по новым правилам. Они предполагают отключение микрофона одного из оппонентов во время выступления другого.

    Решение приняла комиссия по президентским дебатам в США, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на распространенное ей заявление. Поводом для этого послужила первая встреча Дональда Трампа и Джо Байдена в эфире.

    У кандидатов есть «две минуты непрерывного времени для выступления». Они даются в начале каждого 15-минутного сегмента и делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании согласились с установленным правилом. Для его соблюдения включенным оставят микрофон только одного кандидата — «у кого будет право слова».

    Всего сегментов шесть. В начале каждого из них кандидат сможет ответить на заданный вопрос, не опасаясь, что оппонент его перебьет. Микрофоны обеим кандидатам включат одновременно при открытой дискуссии.

    Комиссия пришла к выводу о необходимости подобных мер после первых президентских дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. СМИ подсчитали, что Трамп перебил оппонента более 70 раз.