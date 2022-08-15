Сенаторы США запросили доступ к документам, изъятым в поместье Трампа

Сенаторы США направили запрос о доступе к документам, которые были изъяты при обысках в имении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на американскую газету Politico сообщил ТАСС.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли при обысках в имении экс-президента США Дональда Трампа секретные документы. Политик настаивает на их возвращении.

Агенты ФБР забрали коробки с бумагами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также документы, которые защищены привилегией исполнительной власти. Всего речь идет об 11 комплектах.

Хранение важных документов в имении может стоить Трампу свободы. Экс-президент США и его сторонники заявляют, что действия ФЮР были беспрецедентными и ненужными, не было необходимости в обыске.

ФБР проводит расследование на предмет «удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже».