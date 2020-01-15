Трамп: у США нет цели сменить власть в Иране

«В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди. Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны», — высказал свое мнение о происходящем в Исламской Республике Трамп. Его процитировал телеканал NBC News, который вел прямую трансляцию выступления.

Американский лидер предупредил Тегеран о том, что он не должен трогать протестующих и допускать насилия на митингах. Ведь весь мир следит за ситуацией. По словам президента США, жертвами произошедшего стали «тысячи протестующих». При этом он подчеркнул, что поддерживает иранцев и их борьбу за свободу.

«Мы внимательно, очень внимательно следим. Мы не стремимся к смене режима», — отметил Трамп.

Протесты в Иране продолжаются с середины ноября 2019 года, когда в силу вступило распоряжение правительства о повышении цен на бензин до 30 тысяч риалов (примерно 0,2 доллара) за литр. По сути это означает трехкратное увеличение стоимости топлива. Жители Ирана выступили против такого решения. Митингующие поджигали автозаправки и офисы банков. Беспорядки прошли во многих городах.

Обстановка в стране обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Его ликвидировали в ходе спецоперации в Ираке в начале января 2020 года. Позже во время его похорон в Тегеране в давке погибли десятки людей. Спустя несколько дней, 8 января, Иран по ошибке сбил самолет «Международных авиалиний Украины», который вылетал из Тегерана. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. В прошедший вторник, 14 января, стало известно, что в Иране прошли аресты по делу о сбитом лайнере.