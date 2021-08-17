Байден объяснил вывод войск из Афганистана. Главное из обращения президента США

Охвативший Афганистан кризис и приход к власти талибов* начались после вывода американских войск. Президент США Джо Байден впервые за шесть дней выступил с обращением к нации, в котором высказал свою позицию по отношению к сложившейся ситуации на Ближнем Востоке. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

Байден заявил, что США начали свою миссию в Афганистане 20 лет назад с одной целью: остановить теракты на своей территории. Тогда исламская республика использовалась группировкой «Аль-Каида»*, ответственной за взрывы 11 сентября 2001 года.

Спустя 10 лет после начала спецоперации американские спецслужбы ликвидировали лидера террористов Усаму бен Ладена. Но после этого военные задержались в Афганистане еще на 10 лет.

«Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане остается то, что было всегда — предотвращение террористического нападения», — напомнил Байден.

Он подчеркнул, что сделку с талибами* о выводе войск из Афганистана заключил его предшественник Дональд Трамп. В соответствии с договоренностями, американских военных нужно было вывести к 1 мая 2021 года. Тогда на территории исламской республики уже оставалось около 2,5 тысячи солдат. Но там был «Талибан»* — одна из сильнейших террористических группировок.

«Выбор, который стоял передо мной, либо выполнить соглашение, либо вернуться к борьбе с талибами. А это означает новая эскалация и отправка еще тысяч американских солдат обратно в Афганистан для вступления в третье десятилетие войны», — подчеркнул Байден.

Американский лидер отметил, что сегодня ситуация в Афганистане разворачивается очень быстро не только из-за ухода американских военных. Главное, что национальная армия оказалась не готова постоять за себя.

«Американские войска не могут и не должны сражаться и умирать на войне, в которой афганские силы не хотят сражаться сами за себя», — отметил он.

Байден напомнил, что США вложили в обучение афганских военных более триллиона долларов, предоставили им вооружение и подготовили боеспособную армию численностью более 300 тысяч человек. Вашингтон финансировал армию Афганистана, но это оказалось бесполезно.

Мы дали им все возможности, чтобы они выбрали свое будущее. Мы не смогли им дать волю к борьбе за это будущее Джо Байден Президент США.

Единственное, что остается делать США — это поддерживать народ Афганистана, но уже дипломатическими, а не военными методами. Байден пояснил, граждане страны смогут получить визы. Кроме того, военные вывезут из страны сотрудников американского посольства в Кабуле.

Американский лидер отметил, что нельзя бесконечно сражаться в чужой войне и пытаться ее переделать при помощи военных. Это ошибки, которые в будущем не должны повториться. По словам Байдена, то, что сейчас происходит в Афганистане — это мучительно для тех, кто там реально сражался, но сделать с этим уже ничего нельзя.



*«Аль-Каида», «Талибан» — террористические группировки, запрещенные в России