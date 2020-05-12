Трамп сорвал пресс-конференцию из-за ругани с журналистами

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопросы журналистов на очередной пресс-конференции. Сначала глава Белого дома осадил одного из представителей прессы, а потом прервал брифинг.

Трамп встретился со СМИ накануне и рассказал, что Соединенные Штаты проводят больше тестов на коронавирус, чем другие страны. Журналисты начали задавать американскому лидеры вопросы, которые ему не понравились, заметило РИА «Новости».

На фразы представителей прессы Трамп реагировал довольно резко. «Я вас отлично понимаю, лучше, чем вы сами себя понимаете», — парировал он во время диалога с одним из журналистов.

У президента США в итоге спросили, зачем он рассказывает о количестве сделанных в Соединенных Штатах анализов в то время, как все еще умирают люди.

«Спрашивайте не меня, а Китай», — заявил глава Белого дома. Обращенный к нему вопрос он назвал «гадким», вызвав возмущение у задавшей его журналистки.

Следующий вопрос Дональд Трамп и вовсе проигнорировал. При этом президент США заявил, что раньше давал слово пытавшемуся его задать корреспонденту, но тот якобы не среагировал на возможность. После этого глава Белого дома заявил, что прекращает пресс-конференцию.

В США с начала эпидемии выявили более 1,3 миллиона больных COVID-19. Умерли 80 397 человек. Трамп уверен, что коронавирус в конечном итоге исчезнет сам по себе.