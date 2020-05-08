«Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам», — заявил он.

Американский президент добавил, что если будет вакцина — «это будет полезно».

Ранее Трамп сравнил пандемию коронавируса с терактами 11 сентября 2001 года, когда террористы на самолетах врезались в башни-близнецы. Он отметил, что эпидемия хуже самых масштабных трагедий за всю историю страны.

Первая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила распространения вируса пандемией. Сильнее всего в мире пострадали Соединенные Штаты. Они находятся на первом месте по количеству заражений — более 1,2 миллиона случаев. Из них погибли 76 475 человек, по данным института Хопкинса.