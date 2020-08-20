Трамп собирался обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Американскому президенту Дональду Трампу не дает покоя Гренландия. В СМИ не раз появлялась информация о том, что глава Белого дома хочет купить остров. Экс-советник Министерства внутренней безопасности (МВБ) Майлз Тейлор на днях заявил, что в 2018 году Трампа заинтересовала возможность обменять ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико на Гренландию.

Об этом Тейлор заявил в эфире телекомпании MSNBC. Он вспомнил, что сотрудники администрации президента много ездили в Пуэрто-Рико после ураганов «Мария» и «Ирма». Они произошли в сентябре 2018 года. Во время одной из таких командировок в августе 2018 года Трамп задал вопрос, могут ли Штаты «продать Пуэрто-Рико».

«Он спросил нас о том, можем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию», — рассказал бывший сотрудник МВБ.

Он добавил, что по его ощущениям глава Белого дома в тот момент не шутил. По мнению Тейлора, такая идея президента не выдерживала никакой критики.

Представитель Госдепартамента высокого ранга в апреле этого года объявил, что Штаты выделят более 12 миллионов долларов на развитие Гренландии в составе Дании. Это будет сделано, чтобы укрепиться в Арктике. При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не собирается покупать Гренландию. В июне на острове начало работать американское посольство, написал ТАСС.

Ранее шведские журналисты сообщили, что Трамп хотел купить у Дании Гренландию.