Шведские СМИ пояснили, зачем Трампу понадобилась Гренландия

Отмечается, что инициатива по покупке острова возникла в связи с нарастающей активностью Китая в регионе. Имеется в виду обновление трех гренландских аэропортов и выставленная Данией на продажу военная база, которая расположена к югу от столицы. Отмечается, что все эти объекты захотел купить Пекин, однако Штаты продемонстрировали, что не потерпят столь близкого присутствия КНР.