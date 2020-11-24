Трамп разрешил своей администрации начать передачу власти Байдену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Twitter, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) «делать, что нужно» по «первоначальным протоколам» передачи власти Джо Байдену.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал Трамп на своей странице. Его сообщение цитирует РИА «Новости».

Трамп также добавил, что Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США. Трамп также отметил, что не хочет, чтобы «это происходило с ней или служащими GSA»

Трамп таким образом снова отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти.

Накануне пресс-служба штаба Байдена сообщила, что ключевые посты в администрации президента США в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена займут чиновники, работавшие при Бараке Обаме.

Голосование избирателей на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Несмотря на то, что большинство бюллетеней уже подсчитаны официальные результаты станут известны позднее. Однако СМИ уже объявили Байдена победителем, так как по их подсчетам он набрал максимальное количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Джо Байдена с победой на выборах.

Трамп же обвинил штаб соперника в мошенничестве и отказался признать поражение. Вместе с юристами он начал ряд судебных разбирательств, чтобы добиться пересчета голосов в некоторых штатах. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря.