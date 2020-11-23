Штаб Байдена назвал кандидатов на посты в администрации президента США

Государственным секретарем станет бывший заместитель руководителя Госдепа и экс-советник Обамы по национальной безопасности Энтони Блинкен.

За национальную безопасности будет отвечать Джейк Салливан. Он уже был советником Байдена, когда тот работал в администрации Обамы.

Руководителем Национальной разведки США впервые станет женщина. Ее зовут Аврил Хайнс и при предыдущем американском лидере она работала на руководящих постах в ЦРУ.

Министром внутренней безопасности станет бывший директор иммиграционной службы и заместитель главы комитета национальной безопасности при Обаме Алехандро Майоракс. Он же будет первым латиноамериканцем на этой должности.

Представителем США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд. Во время президентства Барака Обамы она работала в Госдепе, где курировала африканское направление.

Бывший государственный секретарь Джон Керри вернется в правительство США в качестве специального посланника по климату. Как отметили опрошенные агентством Bloomberg эксперты, это говорит о значительной смене вектора вопроса по экологии. Если администрация Трампа вывело США из Парижского соглашения по климату, то новое вероятное правительство может снова туда войти.

Байден объявил о формировании своей новой команды на фоне отказа действующего президента США Дональда Трампа признать результаты голосования американцев. Сам кандидат от демократов пояснил, что пошел на этот шаг, так как не намерен терять времени в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Голосование избирателей на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Несмотря на то, что большинство бюллетеней уже подсчитаны официальные результаты станут известны позднее. Однако СМИ уже объявили Байдена победителем, так как по их подсчетам он набрал максимальное количество голосов выборщиков.

Трамп обвинил штаб соперника в мошенничестве и отказался признать поражение. Вместе с юристами он начал ряд судебных разбирательств, чтобы добиться пересчета голосов в некоторых штатах. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря.