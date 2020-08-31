Трамп рассказал, как можно остановить беспорядки в США

Беспорядки в некоторых американских городах удастся прекратить только в случае применения силы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома выразил в Тwittеr свое мнение о ситуации в тех населенных пунктах, которыми управляют демократы.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемыми демократами, — это сила!» — написал Трамп.

В сложившейся обстановке он обвинил мэра Портленда Теда Уилера, где третий месяц не утихают акции протеста и беспорядки.

«Тед Уилер — сумасшедший радикальный левый, ничего не предпринимающий мэр-демократ Портленда, который наблюдает за разрушением города, <…> считает, что это беззаконие должно продолжаться вечно», — возмутился Трамп.

Он подчеркнул, что в Портленде, как и в других американских городах, люди хотят закона и порядка. Такие политики, как Уилер, дать этого не смогут никогда.

Беспорядки в Портленде, как и по всей территории США, начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

На 3 ноября в Соединенных Штатах запланированы президентские выборы. Дональду Трампу противостоит кандидат от демократов Джо Байден.