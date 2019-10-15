Трамп рассказал о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию

Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении санкций в отношении Турции из-за военной операции в Сирии. Речь идет об аресте собственности, запрете на въезд в США и финансовых запретительных мерах.

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Трамп опубликовал в Twitter сообщение, в котором анонсировал санкции, которые затронут ряд бывших и действующих чиновников Турции. Он также пообещал поднять до 50% таможенные пошлины на ввозимую турецкую сталь и заморозить торговые переговоры на 100 миллиардов долларов.

«В скором времени я издам указ, вводящий санкции против действующих и бывших чиновников правительства Турции и других лиц, которые содействуют дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии», — говорится в его заявлении.

Трамп также отметил, что американские войска останутся в Сирии для мониторинга ситуации.

О подготовке антитурецких санкции администрацией президента ранее сообщили СМИ. Сообщалось, что в первую очередь они затронут около сотни физических лиц.

Впоследствии запретительным мерам могут подвергнуться экспортеры вооружений для армии Анкары.