  • Трамп рассказал о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию

    15 октября 2019, 00:31

    Анастасия Кукова

    Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении санкций в отношении Турции из-за военной операции в Сирии. Речь идет об аресте собственности, запрете на въезд в США и финансовых запретительных мерах.
    Трамп рассказал о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию

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    Трамп опубликовал в Twitter сообщение, в котором анонсировал санкции, которые затронут ряд бывших и действующих чиновников Турции. Он также пообещал поднять до 50% таможенные пошлины на ввозимую турецкую сталь и заморозить торговые переговоры на 100 миллиардов долларов.

    «В скором времени я издам указ, вводящий санкции против действующих и бывших чиновников правительства Турции и других лиц, которые содействуют дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии», — говорится в его заявлении.

    Трамп также отметил, что американские войска останутся в Сирии для мониторинга ситуации.

    О подготовке антитурецких санкции администрацией президента ранее сообщили СМИ. Сообщалось, что в первую очередь они затронут около сотни физических лиц.

    Впоследствии запретительным мерам могут подвергнуться экспортеры вооружений для армии Анкары.