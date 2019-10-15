Трамп рассказал о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию
СМИ узнали о планах США ввести санкции против ТурцииПодробнее
Трамп опубликовал в Twitter сообщение, в котором анонсировал санкции, которые затронут ряд бывших и действующих чиновников Турции. Он также пообещал поднять до 50% таможенные пошлины на ввозимую турецкую сталь и заморозить торговые переговоры на 100 миллиардов долларов.
«В скором времени я издам указ, вводящий санкции против действующих и бывших чиновников правительства Турции и других лиц, которые содействуют дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии», — говорится в его заявлении.
Трамп также отметил, что американские войска останутся в Сирии для мониторинга ситуации.
О подготовке антитурецких санкции администрацией президента ранее сообщили СМИ. Сообщалось, что в первую очередь они затронут около сотни физических лиц.
Впоследствии запретительным мерам могут подвергнуться экспортеры вооружений для армии Анкары.