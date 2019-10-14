СМИ узнали о планах США ввести санкции против Турции

Первый пакет санкций против Турции Вашингтон может принять уже в понедельник 14 октября. В выходные над ними работали Пентагон и казначейство, документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.

Турецкая армия заняла два сирийских города Подробнее

Источники агентства Bloomberg утверждают, что причиной спешки стали сведения о военных преступлениях творимых в отношении курдов турецкими военными, вторгнувшимися на территорию Сирии на прошлой неделе.

Санкциям подвергнутся в первую очередь физические лица. Администрация Трампа также оставляет за собой возможность применить запретительные меры в отношении экспортеров оружия и энергетических поставок турецким военным.

Решение было принято на фоне вторжения турецкой армии в Сирию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что оно было необходимо для переселения беженцев и борьбы с курдскими ополченцами. Однако негуманные действия военных вызвали осуждение мирового сообщества.

Дональд Трамп заявил, что США не собираются вмешиваться в войну, «которая ведется уже 200 лет». Заявления курдов о том, что из-за военных действий турок могут они не смогут обеспечить целостность лагерей и тюрем, где содержатся боевики-радикалы, он счел предлогом ради вовлечения Вашингтона в конфликт.