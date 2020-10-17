Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов

Американский лидер Дональд Трамп назвал «ужасной и несправедливой» модератора вторых дебатов кандидатов в президенты США — ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер.

«Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров фейк ньюз, но я все равно сыграю в эту игру», — написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

Следующие дебаты кандидатов в президенты США намечены на 22 октября, уточнила «Газета.ru». Они должны состояться в городе Нашвилл, штат Теннесси. Они продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. На каждую тему будет отведено 15 минут.

Эти дебаты должны были быть третьими, но Трамп, недавно перенесший коронавирус, отказался проводить встречу в онлайн-формате и второй раунд был отменен. Вместо него Трамп и Байден провели встречи с избирателями в эфире разных телеканалов. Трамп отвечал на вопросы журналиста в студии NBC, в то время как Байден — в студии ABC News.

Выборы в США намечены на 3 ноября. В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте.