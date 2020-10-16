Действующий президент США Дональд Трамп и его главный оппонент на предстоящих выборах демократ Джо Байден вместо дебатов, отмененных из-за коронавируса, ответили в разных студиях на вопросы журналистов.

Трамп отвечал на вопросы журналиста в студии NBC, в то время как Байден — в студии ABC News.

Первым делом Трампу задали вопрос про коронавирус. Он ответил, что во время госпитализации диагноз «пневмония» ему не ставили. Но врачи сказали ему, что у него, «возможно, слегка заражены» легкие. При этом Трамп не сказал, сдавал ли он тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом.

Трампа также спросили про ношение маски. На это он ответил, что не может «сидеть в подвале, ему нужно выходить в люди», добавив, что коронавирус выявляют и у тех, кто носит маски.

Вопросы о коронавирусе задавали и Байдену. Демократ раскритиковал Трампа за недостаточные, по его мнению, меры по реагированию на угрозу вируса, и заявил, что прохождения вакциной против COVID-19 надлежащих тестов, он поставит прививку.

Также демократ выразил надежду на то, что переболевший COVID-19 Трамп перед следующими дебатами сдаст тест на коронавирус.

Говоря о расизме, Трамп еще раз повторил, что осуждает тех, кто проповедует «превосходство белых».

Байден, в свою очередь, говоря об экономике страны, пообещал, что при нем ситуация будет гораздо лучше, чем при Трампе. Свои слова он подкрепил анализом от Moody’s, которая провела подробный анализ его налогового и экономического плана.

Также демократ не оценил внешнюю политику Трампа. По мнению Байдена, сейчас США находятся в большей изоляции, чем когда-либо.

Трамп, в свою очередь рассказал, что у него нет никаких российских долгов. Но он признал, что наверняка должен денег какому-либо иностранному банку или компании.

В конце беседы Трампу сделали комплимент по поводу его улыбки.

После завершения «дебатов» в предвыборном штабе Трампа заявили, что Байдену задавали слишком удобные вопросы, в то время как у Трампа были настоящие дебаты с телеведущей NBC, с атаками которой он «мастерски справился».

Байдена, действительно, так и не спросили, например, про украинский скандал, в котором замешан его сын и он сам. Он был в эфире полтора часа, Трампу отвели всего час. Модератор встречи общался с демократом уважительно, действующего же президента постоянно перебивали.