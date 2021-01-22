Трамп провел первый день после президентства в гольф-клубе

Дональд Трамп первый день после сложения полномочий президента США провел во Флориде. Он поехал играть в гольф.

Для этого у него есть собственный Международного гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, об этом сообщило The Washington Examiner.

Трамп известен своей любовью к гольфу. Даже будучи на посту президента, он выкраивал время для своего любимого занятия. Сам политик не раз признавался, что играет на достаточно высоком уровне.

Дональд Трамп был президентом США с 2016 года по 20 января 2021 года. Он выставлял свою кандидатуру на пост главы государства и в 2020 году, но его опередил демократ Джо Байден. Трамп заявлял, что выборы оказались непрозрачными, и пытался опротестовать их итоги.

Незадолго до окончания своего срока Трамп в публичном выступлении призвал своих сторонников отправиться к Капитолию и мирно поддержать законодателей-республиканцев, которые хотели опротестовать результаты президентских выборов. В итоге шествие закончилось штурмом Капитолия, а американского лидера обвинили в подстрекательстве.

Он назвал эти обвинения смехотворными. В знак протеста против итогов голосования и последовавшей дальше травле Трамп не остался на инаугурацию Байдена. За несколько часов до нее он покинул Белый дом и улетел с семьей во Флориду.