Трамп провел первый день после президентства в гольф-клубе
Для этого у него есть собственный Международного гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, об этом сообщило The Washington Examiner.
Трамп известен своей любовью к гольфу. Даже будучи на посту президента, он выкраивал время для своего любимого занятия. Сам политик не раз признавался, что играет на достаточно высоком уровне.
Дональд Трамп был президентом США с 2016 года по 20 января 2021 года. Он выставлял свою кандидатуру на пост главы государства и в 2020 году, но его опередил демократ Джо Байден. Трамп заявлял, что выборы оказались непрозрачными, и пытался опротестовать их итоги.
Незадолго до окончания своего срока Трамп в публичном выступлении призвал своих сторонников отправиться к Капитолию и мирно поддержать законодателей-республиканцев, которые хотели опротестовать результаты президентских выборов. В итоге шествие закончилось штурмом Капитолия, а американского лидера обвинили в подстрекательстве.
Он назвал эти обвинения смехотворными. В знак протеста против итогов голосования и последовавшей дальше травле Трамп не остался на инаугурацию Байдена. За несколько часов до нее он покинул Белый дом и улетел с семьей во Флориду.