Дональд Трамп покинул Белый дом. Видео

Дональд Трамп и его жена Меланья покинули Белый дом на вертолете. Теперь туда будет заселяться Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации Байдена. Он улетел в свое поместье, которое находится во Флориде. На прощание он помиловал 73 человека, в числе которых его бывший советник Стивен Бэннон, политический консультант Пол Эриксон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, один из бывших спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди и другие.

Среди помилованных не оказалось самого Трампа, членов его семьи, Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.

Он выступил с последней речью на посту президента Соединенных Штатов. Трамп заявил, что стал первым главой Американского государства за десятилетия, который не начал никаких новых войн.

СМИ сообщили, что Байден в первый день своего президентства собирается подписать указ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату и отменить указ Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.