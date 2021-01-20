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    20 января 2021, 16:21

    Дональд Трамп покинул Белый дом. Видео

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Дональд Трамп и его жена Меланья покинули Белый дом на вертолете. Теперь туда будет заселяться Джо Байден.
    Дональд Трамп покинул Белый дом. Видео

    Ранее Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации Байдена. Он улетел в свое поместье, которое находится во Флориде. На прощание он помиловал 73 человека, в числе которых его бывший советник Стивен Бэннон, политический консультант Пол Эриксон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, один из бывших спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди и другие.

    Среди помилованных не оказалось самого Трампа, членов его семьи, Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.

    Он выступил с последней речью на посту президента Соединенных Штатов. Трамп заявил, что стал первым главой Американского государства за десятилетия, который не начал никаких новых войн.

    СМИ сообщили, что Байден в первый день своего президентства собирается подписать указ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату и отменить указ Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.