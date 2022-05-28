Трамп призвал власти защитить детей в США, напомнив про миллиардную помощь Украине

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал действующее правительство США задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы. В своем заявлении он напомнил о помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую Штаты намерены выделить Украине.

На ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне Трамп заявил, что это не вопрос денег, а вопрос желания.

«Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — его слова привело РИА «Новости».

Трамп напомнил, что «миллиарды долларов» страна потратила на Ирак и Афганистан, не получив ничего взамен.

«Прежде чем будем строить государственность в остальном мире, мы должны сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране, не так ли?» — задал экс-глава Белого дома, обратившись к собравшимся.

По мнению Трампа, «существование зла не является поводом разоружать законопослушных граждан». Так он прокомментировал случаи массовой стрельбы в США. Существование зла, по словам Трампа, «одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан».

24 мая 18-летний парень открыл стрельбу в одной из техасских школ. В результате погиб 21 человек — 18 детей и трое взрослых, сообщил сенатор Роланд Гутьеррес. Тем временем в департаменте общественной безопасности при этом уточнили, что погибли 19 детей и двое взрослых. Скончался и сам нападавший. Эта стрельба, по данным американских СМИ, стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет. Президент США Джо Байден заговорил о необходимости борьбы с оружейным лобби. Но специалисты уверены, что за его громкими речами скрывается желание уколоть республиканцев. Сами американцы не чувствуют себя в собственной стране в безопасности. Поэтому и разоружить их сейчас практически нереально.