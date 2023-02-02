Мир 02 февраля 2023, 02:07 «Пора найти мирное решение». Трамп призвал срочно завершить конфликт на Украине Трамп призвал срочно завершить конфликт на Украине и напомнил об угрозе третьей мировой

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно завершить конфликт на Украине. В своей соцсети Truth Social он напомнил об угрозе начала третьей мировой войны.

«В настоящее время [американский лидер США Джо] Байден делает то, что, как он говорил 10 месяцев назад, приведет к третьей мировой войне, — отправляет танки на Украину», — сказал Трамп в видеообращении.

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Он добавил, что необходимо срочно положить конец нелепым боевым действиям и потребовать мира на Украине. В противном случае, по словам политика, может стать только хуже. Трамп подчеркнул, что сторонам конфликта уже давно пора найти способ завершить все мирным путем, так как ситуация может выйти из-под контроля.

Как заявил бывший президент, достичь урегулирования на Украине легко. Он выразил уверенность в том, что смог бы добиться мира всего за сутки. При этом Трамп не стал уточнять, как именно это сделал бы.

Ранее экс-глава Белого дома говорил, что Байден своей слабостью и некомпетентностью подвел мир к краю третьей мировой войны. Тогда он тоже заявлял, что довольно быстро мог бы урегулировать ситуацию на Украине.