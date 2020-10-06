Трамп призвал не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп провел три дня в военном госпитале имени Уолтера Рида, где его лечили от COVID-19. После выписки американский лидер призвал жителей страны не бояться коронавируса.

Трамп обратился к американцам в видео, которое опубликовал в своем Twitter. На камеру он пообещал победить болезнь.

«Не позволяйте вирусу доминировать над вами, не бойтесь его! Вы победите! У нас лучшее медицинское оборудование, лекарства — все они недавно разработаны», — заявил глава Белого дома.

Трамп заметил, что нельзя позволять инфекции «распоряжаться жизнью». В стране, по его словам, и дальше будут возобновлять работу различные предприятия.

Наличие риска президент США счел нормальным, уточнило РИА ФАН. Сам Трамп чувствует себя лучше и призвал американцев выходить на улицу, но с осторожностью. Вакцины, пообещал он, «будут очень скоро».

Из медицинского центра Дональд Трамп уехал, не завершив полностью свое лечение от COVID-19. Вернувшись в Белый дом, президент США сфотографировался без маски на балконе резиденции.