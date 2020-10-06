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    06 октября 2020, 02:48

    Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Видео

    Наталья Жуковская

    Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после нескольких ночей в Медицинском центре Уолтера Рида.

    Президент покинул госпиталь, несмотря на то, что он не завершил полное лечение COVID-19. Американские телеканалы опубликовали ролик, как глава США возвращается в Белый дом. Он снял маску и помахал журналистам.

    «Трамп вернулся в Белый дом в понедельник вечером после трехдневного лечения в больнице от Covid-19. Вернувшись в Белый дом, он поднялся по лестнице Южного портика на балкон, где снял маску, чтобы сфотографироваться на балконе, прежде чем войти в резиденцию», — написало агентство Bloomberg.

    Президент США не разговаривал с репортерами, он только сказал «большое спасибо» собравшимся в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида перед посадкой в президентский вертолет.

    Также опубликованы кадры, как он покидает больницу на вертолете под возгласы своих сторонников.

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