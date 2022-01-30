Трамп призвал Байдена защитить от вторжения США и не думать об Украине

Президенту США Джо Байдену следует в первую очередь отправить войска на защиту американской границы от нелегальных мигрантов, а лишь потом посылать их в Восточную Европу. Также ему следует прекратить говорить о вторжении в другие страны. Об этом заявил предшественник Байдена на высшем государственном посту Дональд Трамп на митинге своих сторонников в техасском городе Конро. Его слова приводит РИА «Новости».

«Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжениях в другие страны, им нужно остановить вторжение в нашу страну… Прежде чем Джо Байден отправит какие-либо войска на защиту границ в Восточной Европе, он должен послать военных защищать нашу границу здесь, в Техасе», — заявил Трамп.

По словам миллиардера и политика, действующие власти отправляют молодых американцев «воевать и умирать за границы далеких иностранных держав», одновременно с этим оставляя незащищенными собственные границы «для нелегального иностранного вторжения».

«Мы сражаемся за чужие границы, но не за свою», — подчеркнул Трамп.

По его словам, за год президентства Джо Байдена южную границу США незаконно пересекли порядка пяти миллионов человек.

Ранее Джо Байден заявил, что намерен направить в страны-члены НАТО в Восточной Европе небольшой контингент американских войск. В общей сложности штаты готовятся привлечь к операции по усилению восточного фланга альянса около 8,5 тысячи человек.