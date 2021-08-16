Трамп призвал Байдена уйти в отставку после событий в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен с позором уйти в отставку на фоне событий в Афганистане. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп.

«Байдену пора с позором уйти в отставку после того, что он допустил в Афганистане. <…> Это (отставка — прим. ред.) не должно быть таким уж большим делом, потому что его избрали не по закону», — цитирует РИА «Новости» текст заявления Трампа.

Накануне стало известно, что боевики движения «Талибан»* начали наступление на крупные города Афганистана. Согласно заявлению, они взяли под контроль все пограничные территории, вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Глава Афганистана Ашраф Гани уехал из страны, чтобы избежать кровопролития.

Представитель государственного департамента США Нэд Прайс сообщил, что сотрудников посольства в Афганистане эвакуировали в аэропорт Кабула. Американский флаг над зданием дипмиссии сняли. В ближайшее время власти Соединенных Штатов планируют вывезти из Афганистана на родину тысячи американцев.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.