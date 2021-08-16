Конгресс США призвал поблагодарить Байдена за Афганистан

Спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси заявила, что главу государства Джозефа Байдена следует поблагодарить за ясность в целях в его заявлении по Афганистану и его действиях. Накануне он распорядился отправить в Кабул пять тысяч военных, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипломатов и граждан страны.

Об этом Пелоси написала в Twitter. Она добавила, что Вашингтон обеспокоен сведениями о жестоком обращении боевиков с афганцами. В особенности, с девочками и женщинами.

«„Талибан“* должен знать, что мир наблюдает за его действиями», — заявила Пелоси.

По ее мнению, международное сообщество, США и афганское правительство должно защитить женщин и девочек от бесчеловечного обращения. При этом, нужно осознавать важность их голоса и уважать их культуру.

За последние три недели боевики смогли захватить все провинции Афганистана и занять столицу страны. Ее президент Ашраф Гани ушел в отставку и улетел в Таджикистан.