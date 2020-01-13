Трамп признался, что не беспокоится о готовности Ирана идти на переговоры

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что Иран в данный момент находится под огромным давлением, он подавляется. По его словам, в конце концов Тегеран должен будет сесть за стол переговоров.

«Советник по нацбезопасности предположил сегодня, что санкции и протесты «подавляют» Иран, заставят его идти на переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и «не убивайте своих протестующих», — написал Трамп в Twitter сначала на английском языке, а потом и на фарси.

Это уже не первая публикация, которую президент США переводит на персидский язык. Ранее Дональд Трамп сделал пост на фарси, где поддержал митингующих в Иране людей. Американский президент назвал иранцев храбрым, но страдающим народом. В ответ на это представитель МИД Ирана Аббас Мусави сказал, что «грязные языки» не имеют права «позорить» персидский язык.

Отношения между Ираном и США накалились в начале января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Его ликвидировали американские военные в ходе спецоперации в Ираке. В ответ на это Иран выпустил по американским базам ракеты. В свою очередь Вашингтон ввел в отношении Тегерана санкции. Речь идет о 17 иранских горнодобывающих, металлургических компаниях и иностранных судах, которые участвовали в закупке их продукции. Кроме того, ограничительные меры ввели против восьми высокопоставленных иранских чиновников.