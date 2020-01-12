Трамп поддержал протестующих в Иране на языке фарси

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте слова поддержки, адресованные протестующим в Иране. Примечательно, что обращение написано на языке фарси.

«Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», — написал американский лидер.

В субботу, 11 января, сотни студентов собрались около университета имени Амира Кабира в столице Ирана для того, чтобы почтить погибших в авиакатастрофе. Но мирная акция быстро переросла в протестную. На демонстрации собралось около тысячи человек. Он скандировали «радикальные лозунги» и требовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как власти признали, что военные по ошибке сбили украинский самолет, уточнила «Газета.ru».

Протестующие специально разорвали портрет убитого в результате удара американских ВВС в начале января генерала КСИР Касема Сулеймани. В центральных частях Тегерана размещены полицейские и усилены меры безопасности.