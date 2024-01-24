Мир 24 января 2024, 05:01 Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир АР: Никки Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир РИА «Новости»

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Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли поздравила бывшего главу Белого дома Дональда Трампа с победой на праймериз, которые прошли во вторник в штате Нью-Гемпшир. О победе Трампа сообщило издание Associated Press News.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать», — сказала Хейли, выступая перед сторонниками.

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Кандидат отметила, что впереди у нее «десятки шагов» и она не снимет свою кандидатуру. Следующие праймериз пройдут в штате Южная Каролина, где Хейли ранее была губернатором.

Хейли напомнила, что дважды голосовала за Трампа и гордилась тем, что служила Америке в его кабинете. В президентскую гонку она вступила, беспокоясь о будущем своей страны.

Трамп ранее выразил уверенность, что действующий президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру с предвыборной гонки. Хейли Трамп назвал «поджигательницей войны» и добавил, что она «неизбираема».