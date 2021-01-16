Трамп приказал минимизировать закупки китайских товаров

За несколько дней до инаугурации избранного главы государства действующий президент США Дональд Трамп поручил правительству изучить возможность максимального уменьшения объема закупок китайских товаров и услуг. Эта мера должна снизить риски шпионажа.

Документ опубликован на сайте Белого дома. Советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайан объяснил принятое решение тем, что Китай систематически атакует информационные системы администрации США, пытаясь украсть военные секреты и личную информацию. Минимизация закупок должна снизить риск технической и человеческой шпионской деятельности КНР.

«По этой причине Соединенные Штаты должны предпринять соответствующие действия для защиты американских интересов», — заявил он.

Поэтому Трамп распорядился изучить всю правовую базу, чтобы найти способы и пути, которые позволят снизить до минимума закупки товаров и услуг из Китая федеральным правительством. Чиновник не привел примеров, когда шпионской деятельности Пекина, связанной с закупками.

Эксперты назвали рост напряженности между США и Китаем и его подход к промышленной деятельности в контексте глобального изменения климата одними из главных угроз наступившего года.