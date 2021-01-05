Названы 10 главных мировых угроз 2021 года

На первое место специалисты поставили угрозу «разделенной Америки». Это ситуация, когда каждый новый президент после ухода Дональда Трампа для половины страны станет нелегитимным лидером.

Несмотря на то, что риск здесь исключительно внутренний, но последствия крайней поляризации США скажутся далеко за пределами их границ. Демократы и республиканцы не смогут договориться ни по одному вопросу, включая внешнюю политику. Кроме того, рост количества сторонников Трампа не исключает того, что он может вернуть себе президентский пост через четыре года.

На второе место аналитики поместили пандемию коронавирусной инфекции. Начало вакцинации приведет к еще большему расслоению в обществе на богатых и бедных. Все это может закончится массовыми беспорядками в ряде стран. Последствиями пандемии также станут сокращения рабочих мест, потеря доверии к властям и долговые кризису у стран третьего мира.

Третьим по значимости риском 2021 года аналитики назвали борьбу против изменения климата. Из глобального сотрудничества эта сфера перейдет в глобальную конкуренцию. Подход Китая к своей промышленной политике столкнется с еще большим давлением Вашингтона. Это можно сравнить с ситуацией вокруг сетей 5G.

Стремление к переходу на нулевые выбросы приведет к появлению частных компаний, которые будут предлагать экологически-чистое производство. Но факторами, которые определят победителей этой схватки, станут рынок и политики.

Как сообщило Ura.ru, в список угроз также вошли рост напряженности между США и Китаем, трудности с передачей данных в плане вводимых странами ограничений, что приведет к дополнительным расходам IT-компаний, война в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, которые чреваты сменой режима Эрдогана.

Также аналитики предупредили об экономическом кризисе в странах Ближнего Востока, вызванного ценами на нефть, уходе с поста канцлера Германии Ангелы Меркель и смене взвешенной политики ЕС на более агрессивную. Социальные и политические кризисы ждут страны Латинской Америки. Масштабная вакцинация от коронавируса там не произойдет до конца 2021 года. На фоне недовольства граждан в Аргентине и Мексике пройдут парламентские выборы, а в Чили, Эквадоре и Перу выберут новых президентов.