Трамп пригрозил вывести армию на улицы США

Президент США Дональд Трамп рекомендует всем губернаторам задействовать нацгвардию. Иначе в штаты будет введена армия.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», — заявил президент США, его слова приводит РИА «Новости».

Трамп заявил, что губернаторам необходимо взять под контроль ситуацию на улицах. Для этого они могут задействовать нацгвардию в необходимом объеме.

«Анархисты, мы видим вас!», — написал президент в своем Twitter.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», — добавил он.

Почти неделю в США бушуют протесты. Они начались с Миннеаполиса, где полицейский убил афроамериканца. Затем волна протестов покатилась по всей стране.

Ранее протестующие подожгли американский флаг и несколько зданий в Вашингтоне. Беспорядки проходят неподалеку от здания Белого дома.