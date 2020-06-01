Участники протестов в Вашингтоне подожгли дома и американский флаг. Видео

В Вашингтоне протестующие подожгли американский флаг и несколько зданий. Беспорядки проходят неподалеку от здания Белого дома.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», участники протестов устроили большой костер прямо на проезжей части. В него кидали дорожные знаки, кусты, деревья и бутылки. Очевидцы сняли на видео, как таким же образом протестующие подожгли американский флаг.

Огнем охватило несколько зданий: особняк XIX века, в котором сейчас находятся офисы, и хозяйственную постройку на территории сквера Лафайет.

Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов. В разгоне протестующих задействовали силы Национальной гвардии США.

Вот уже почти неделю в американских городах проходят протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб после жесткого задержания полицейскими: один из стражей порядка наступил коленом на шею Флойда так, что мужчина не мог дышать. Четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Демонстрации начались в Миннеаполисе, их поддержали в большинстве крупных американских городов. Из-за сотен агрессивных протестующих президента США Дональда Трампа пришлось прятать в бункере в Вашингтоне.