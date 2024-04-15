Мир 15 апреля 2024, 20:02 Трамп прибыл на судебное разбирательство по делу о подкупе Суд над Дональдом Трампом по делу о подлоге документов начался в Нью-Йорке РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где началось разбирательство дела о выплате им 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

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Ранее стало известно, что три американских штата — Огайо, Алабама и Вашингтон — могут не внести действующего президента США Джо Байдена в бюллетени на выборах в ноябре.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии свою кандидатуру выдвинет Джо Байден, а республиканцев представит Дональд Трамп.