Кандидатов разделяет менее 1% голосов избирателей. Если Трамп победит в этом штате, то у Байдена больше не останется шансов на добор нужного числа голосов. Пока представитель Демократической партии лидирует в Неваде. Там обработано 75% бюллетеней.

Тем не менее некоторое время назад Джо Байден запустил сайт, посвященный передаче власти его администрации. Хотя еще несколько штатов еще не закончили считать голоса. Вчера кандидат в президенты выразил свою уверенность в победе и призвал сторонников тоже в это верить.

Предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал через суд остановить подсчет голосов в решающем для исхода президентских выборов штате Мичиган. По их мнению, у штаба на выборах был недостаточный доступ наблюдателей. Соратники действующего президента и вовсе требуют пересчета уже учтенных бюллетеней.