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    05 ноября 2020, 13:24

    Трамп приблизился к Байдену в президентской гонке — СМИ

    Анастасия Калинина

    По данным телеканала Fox News, действующий президент Дональд Трамп вплотную приблизился в президентской гонке к демократу Джозефу Байдену. На результат повлиял подсчет бюллетеней в штате Висконсин, но окончательные итоги там еще не подведены.
    Трамп приблизился к Байдену в президентской гонке — СМИ

    Кандидатов разделяет менее 1% голосов избирателей. Если Трамп победит в этом штате, то у Байдена больше не останется шансов на добор нужного числа голосов. Пока представитель Демократической партии лидирует в Неваде. Там обработано 75% бюллетеней.

    Тем не менее некоторое время назад Джо Байден запустил сайт, посвященный передаче власти его администрации. Хотя еще несколько штатов еще не закончили считать голоса. Вчера кандидат в президенты выразил свою уверенность в победе и призвал сторонников тоже в это верить.

    Предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал через суд остановить подсчет голосов в решающем для исхода президентских выборов штате Мичиган. По их мнению, у штаба на выборах был недостаточный доступ наблюдателей. Соратники действующего президента и вовсе требуют пересчета уже учтенных бюллетеней.