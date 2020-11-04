Трамп через суд потребовал остановить подсчет в ключевом штате Мичигане

Предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал через суд остановить подсчет голосов в штате Мичиган — решающем для исхода президентских выборов. Поводом назван недостаточный доступ наблюдателей.

«Штаб президента Трампа не получил достаточный доступ к большому числу мест, где идет подсчет голосов, чтобы наблюдать за открытием урн и процессом подсчета, как это гарантировано законом Мичигана», — сказано в заявлении главы штаба Билла Степиена.

Также соратники Трампа требуют пересчета уже учтенных бюллетеней. Борьба за голоса в штате остается очень напряженной, отметил Степиен.

Тем временем, личный адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию из-за «массовых нарушений» на выборах.

Сам Трамп заявил, что одерживает «большую победу» в Пенсильвании, несмотря на то, что власти штата говорят об обратном.

В Мичигане по итогам подсчета 94% бюллетеней лидирует кандидат от Демпартии Джо Байден — у него 49,5% голосов против 48,8% у Трампа. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. Всего для победы на выборах кандидату нужно минимум 270 голосов. После обработки бюллетеней в 42 из 50 штатов Байден лидирует с небольшим отрывом — 227 голосов выборщиков против 214 у Трампа.