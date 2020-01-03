Трамп предостерег Эрдогана от отправки войск в Ливию

«Президент Трамп отметил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии», — сказано в заявлении.

Ранее в Анкаре сообщили, что во время телефонного разговора Трамп и Эрдоган «подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем», а также «договорились усилить сотрудничество» для достижения общих целей.

Разговор состоялся вскоре после того, как турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию.

Турция поддерживает Правительство национального согласия Ливии, официально признанное ООН. В настоящее время оно контролирует главным образом столицу страны Триполи. Против правительства ведет боевые действия армия фельдмаршала Халифы Хафтара, взявшая под контроль большую часть страны. В конце декабря 2019 года Правительство национального согласия запросило у Турции военную поддержку. Два центра власти действуют в Ливии с 2011 года, после свержения Муаммара Каддафи.