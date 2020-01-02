Эрдоган позвонил Трампу

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также ряд региональных вопросов.

Об этом в четверг, 2 января, сообщил РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях Источник РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что турецкий лидер выразил свои соболезнования по поводу нападения на американские силы безопасности в Ираке. Кроме того, Эрдоган сказал Трампу, что доволен прекращением атак на посольство США в Багдаде.

Во вторник, 31 декабря, протестующие начали штурмовать посольство США в Багдаде. Акции протеста начались после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли из-за ударов американских беспилотников. Митинг продолжился и на следующий день.