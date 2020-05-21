Трамп предложил отправить в космос донимающих его журналистов
Президент США Дональд Трамп сообщил американским журналистам, что раздумывает над тем, чтобы на следующей неделе посетить Флориду, чтобы посмотреть на запланированный старт ракеты SpaceX и пуск первой с 2011 года пилотируемой миссии NASA.
Он пригласил газетчиков полететь вместе на мыс Канаверал.
«Я надеюсь, что вы составите мне компанию. Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время», — пошутил Трамп.
Как сообщило издание The Hill, о своем желании сократить ряды журналистов Трамп заявил первый раз еще в марте. На брифинге он заявил, что число присутствующих следовало бы уменьшить на 75-80%, ведь ему лично нравятся только два или три человека из числа собравшихся.
Трамп часто обвиняет американских журналистов в распространении фейкньюс, но на лжи поймали и его советника по национальной безопасности Джона Болтона, который скрывал постоянные разногласия с президентом.