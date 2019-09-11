  • Болтона уличили в распространении фейкньюс про Россию

    11 сентября 2019, 14:59

    Нина Петлинова

    Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон скрывал от общественности свои конфликты с Дональдом Трампом и другими членами администрации президента США. Он обвинял Россию в распространении дезинформации по этому поводу. В клевете Болтона уличила представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

    Она написала, что три месяца назад Джон Болтон объявил о том, что не имеет никаких разногласий с президентом США и его окружением. Он сказал, что Россия вместе с рядом других стран пытается «предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США», заявляя о якобы имеющихся между ними разногласиях.

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    Однако 10 сентября Дональд Трамп сообщил о том, что отстранил Болтона от занимаемой им должности из-за того, что, как и другие члены администрации, был «крайне не согласен со многими его предложениями».

    Представитель МИД РФ обвинила Болтона в фейковых новостях. Она считает, что он, а также издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны извиниться перед Россией за распространение ложной информации и клевету.

    «У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? <…> Ответ очевиден: все. Потому что пора», — заключила Захарова.