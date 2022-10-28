Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter | 360°

Мир 28 октября 2022, 06:01 Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter Экс-президент США Трамп заявил, что его аккаунт в Twitter будет разблокирован 31 октября Pxhere

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Бывший президент США Дональд Трамп поздравил предпринимателя Илона Маска с покупкой компании Twitter. Об этом сообщил ТАСС.

Трамп также сообщил, что его аккаунт в соцсети восстановят в понедельник, 31 октября.

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«Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter. Мне сообщили, что моя учетная запись будет восстановлена в понедельник, — посмотрим», — отметил Трамп.

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О том, что американский предприниматель возглавил Twitter, несколькими часами ранее сообщил CNBC. Бывшее руководство — гендиректор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал — покинуло штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Еще в весной 2022 года начались переговоры о покупке Маском Twitter. Однако сделка была приостановлена после того, как бизнесмен запросил данные о количестве спама и фальшивых учетных записей в соцсети. Когда же Маск получил отчет, он передумал покупать социальную сеть. Но после этого уже руководство компании обратилось по этому вопросу в суд.

Сумма сделки по покупке Маском Twitter, как отмечается, составила 44 миллиарда долларов.