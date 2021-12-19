Трамп потребовал от Китая заплатить миру $60 трлн за появление коронавируса

Китай должен выплатить всему миру компенсацию за появление коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News экс-президент США Дональд Трамп.

«Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов», — заявил Трамп.

По мнению экс-президента, то, что Китай якобы сделал с миром, «ужасно». При этом никаких доказательств в обоснование своих слов политик не привел.

«Но они должны сделать что-то. <…> То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет», — подчеркнул Трамп.

Также он рассказал, что до начала пандемии был в хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпинем. При этом Трамп поддержал высказывание журналистки, назвавшей китайского лидера «убийцей».

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — сообщил экс-президент.