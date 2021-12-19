Дональд Трамп назвал Си Цзиньпиня «убийцей»

Экс-президент США Дональд Трамп согласился с журналисткой, которая во время интервью назвала китайского лидера Си Цзиньпиня «убийцей». Трамп отметил, что раньше между ним и коллегой из КНР были очень хорошие отношения, но потом все поменяла пандемия коронавируса.

«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. Журналистка Мария Бартиромо, которая проводила с ним беседу, внезапно перебила политика и сказала: «Он убийца».

Трамп продолжил разговор и не стал спорить со своей собеседницей. «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения», — сказал политик. Но добавил, что, когда началась пандемия коронавируса, ситуация сильно поменялась.

Ранее Дональд Трамп отметил, что остался разочарован поведением президента США Джо Байдена на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп сказал, что, глядя на беседу на высшем уровне, был «очень печален». Компетентность своего преемника на посту президента Трамп вообще отказался комментировать.