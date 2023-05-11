Мир 11 мая 2023, 08:42 Трамп посоветовал республиканцам допустить дефолт при одном условии Трамп: республиканцам нужно допустить дефолт, если не произойдет сокращение расходов РИА «Новости»

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Республиканская партия должна допустить дефолт в США, если Белый дом откажется сокращать государственные расходы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Я обращаюсь к Республиканской партии, сенаторам и конгрессменам. Если демократы не пойдут на сокращение расходов, то нужно идти на дефолт», — сказал он.

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При этом Трамп выразил уверенность, что дефолта все-таки не произойдет.

«Мне кажется, что демократы решатся на уступки и сократят расходы в обмен на увеличение потолка госдолга», — добавил экс-президент.

В январе Минфин США сообщил конгрессу о грядущих жестких финансовых ограничениях в связи с подходом к потолку госдолга. В ответ Белый дом потребовал увеличить показатель госдолга без всяких условий.

Ранее президент США Джо Байдена заявил, что если в стране наступит дефолт, то его последствия на себе ощутит весь мир.