Трамп поручил выводить Нацгвардию из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил начать вывод Нацгвардии из Вашингтона. Он заявил, что сейчас ситуация в столице Америки находится под контролем.

Об этом Дональд Трпамп написал в своем Twitter.

Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь все находится под полным контролем Дональд Трамп.

Президент отметил, что при необходимости Нацгвардия сможет быстро вернуться обратно, однако сейчас им нужно отправится по домам. Трамп подчеркнул, что прошлой ночью на улицы города вышло намного меньше протестующих, чем ожидали власти.

Ранее американский лидер поблагодарил за действия во время протестов в Вашингтоне полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США. Он отметил, что власти ожидали участие большего числа людей в акциях, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Митинг против расизма и насилия со стороны полиции прошел в США в субботу. В нем приняли участие тысячи человек. однако никаких беспорядков не было — акция прошла мирно.

Волна протестов поднялась в разных городах Америки после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его убил полицейский при задержании — несмотря на жалобы мужчины на нехватку воздуха, офицер продолжил удерживать его на земле, прижимая горло коленом. В результате Флойд скончался в реанимации. Четверых полицейских, которые его задерживали, уволили из органов. Одного из них обвинили в убийстве и задержали.