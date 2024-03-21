Мир 21 марта 2024, 16:23 «Опасения растут». США переложат обязанности по Украине на НАТО Semafor: НАТО может взять обязанности США по оказанию помощи Украине Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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НАТО вскоре может взять на себя больше ответственности за предоставление помощи Украине. Как сообщил портал Semafor со ссылкой на западных чиновников, причина кроется в страхе перед бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

«Растут опасения по поводу последствий для военного альянса, если экс-президент Дональд Трамп вернется в Белый дом», — написали авторы материала.

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Штаб организации ведет переговоры, чтобы взять часть координации западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов и передать ее Североатлантическому альянсу. НАТО намерен завершить переговоры к июлю, когда блок проведет свой ежегодный саммит.

«Трамп заявил, что, если бы он занял свой пост, он положил бы конец конфликту в течение 24 часов, не раскрывая подробностей, но аналитики предполагают, что он был бы более склонен к уступкам украинской территории», — напомнили журналисты.

Как отмечало ранее одно американское издание, Россия после спецоперации восстановит свои силы намного быстрее, чем это смогут сделать европейские страны. НАТО уже истощил свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии.