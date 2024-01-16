Мир 16 января 2024, 07:44 Трамп пообещал «запечатать» границу США с Мексикой Трамп пообещал «запечатать» границу США с Мексикой в случае победы на выборах Граница США с Мексикой / РИА «Новости»

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Американский политик Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах планирует «запечатать» южную границу США. Об этом он сказал в ходе выступления перед сторонниками в Де-Мойне. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы намерены запечатать границу», — сказал Трамп.

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Представитель Республиканской партии США подчеркнул, что уровень депортации из страны достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена и призвал американцев объединиться, чтобы исправить ситуацию.

По предварительным данным, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента США от своей партии на первичных выборах в Айове. В тройку также входят Рон Десантис и Никки Хейли.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон позитивно воспринял новость о хороших результатах Трампа в Айове. По его мнению, эта победа может сплотить республиканцев перед осенним голосованием.