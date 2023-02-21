Мир 21 февраля 2023, 05:58 Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае своего переизбрания Трамп заявил, что в случае переизбрания позвонит Путину и Зеленскому РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет быстро урегулировать украинский кризис. Он готов связаться с президентом России Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы организовать их встречу. Слова бывшего американского лидера привел ТАСС.

Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде.

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«Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям — Зеленскому и Путину — и скажу им: „Нам надо встретиться“. Мы заключим соглашение в течение 24 часов», — заявил экс-президент.

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Представитель Республиканской партии США Трамп заявил о политических амбициях в ноябре 2022 года. Он планирует вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Его соперником является демократ Джо Байден — нынешний глава Белого дома.

В отличие от Трампа, Байден занял противоположную позицию по Украине. Президент США поддерживает оказание военной помощи Киеву. Накануне 80-летний американский лидер лично приехал на Украину, чтобы встретиться с Зеленским, после чего отправился в русофобски настроенную Польшу.